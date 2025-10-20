Amazon down la piattaforma cloud di Bezos si trascina dietro app e siti | difficoltà su Tinder Clash Royale Snapchat e altre app
I servizi online di Amazon sono andati in down in tutto il mondo a partire dalle prime ore del mattino, e con loro si sono trascinati una lunga serie di siti e app che sfruttano proprio il cloud di Amazon Web Service. È partito tutto proprio da difficoltà tecniche della piattaforma di Jeff Bezos, che ha causato diverse interruzioni di servizio anche a Snapchat, Canva, Clash Royale e Perplexity AI. Negli Stati Uniti andava a singhiozzi il servizio anche di Prime Video e Alexa così come Venmo, il servizio di pagamenti di PayPal. I comunicati di Amazon e Perplexity. «Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1», è stata la prima comunicazione di Amazon sul suo sito. 🔗 Leggi su Open.online
