Amazon Aws in down globale | decine di siti coinvolti anche in Italia da Canva a Poste Italiane

Se Amazon Web Services (Aws) crolla, centinaia di siti e app vanno in down. Aws è il servizio di cloud computing di Amazon cui si appoggiano migliaia di aziende e piattaforme in tutto il mondo. Nella mattinata di lunedì 20 ottobre (ora italiana), sono partite numerose segnalazioni di utenti che. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nel mondo in down centinaia di app che si appoggiano al cloud di Amazon. Anche in Italia. Malfunzionamenti pure a Snapchat e Fortnite. #ANSA https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/software_app/2025/10/20/molte-app-in-down-nel-mondo-per-disse - facebook.com Vai su Facebook

App in down in tutto il mondo per malfunzionamenti ai server di Amazon: colpite anche Canva, Alexa e Fortnite - X Vai su X

Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo ... Secondo tg24.sky.it

Down globale per molte app: disservizi al cloud di Amazon mandano in tilt servizi e siti in mezzo mondo - Un problema infrastrutturale sul cloud di Amazon (AWS) ha causato malfunzionamenti a catena per app, siti e piattaforme in diversi Paesi ... Secondo ipaddisti.it

AWS down: il blackout che ha fermato mezza internet - Amazon Web Services è crollato stamattina, trascinando con sé decine di app, giochi e piattaforme digitali. Riporta futuroprossimo.it