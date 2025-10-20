Amazon Aws in down centinaia di siti fuori uso | Canva Prime Video e Roblox tra gli interessati
Le prime avvisaglie del problema sono state registrate nel corso della notte italiana. Amazon Web Service, da dove sarebbe partito il problema, è la piattaforma cloud di Amazon, utilizzata da milioni di aziende e siti per App, database e servi online. Proprio per queste sue funzionalità, un guasto avrebbe un impatto capillare e diffuso in tutti i servizi che vi si appoggiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
