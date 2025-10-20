Amazon Aws in down centinaia di siti fuori uso | Canva Prime Video e Roblox tra gli interessati

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime avvisaglie del problema sono state registrate nel corso della notte italiana. Amazon Web Service, da dove sarebbe partito il problema, è la piattaforma cloud di Amazon, utilizzata da milioni di aziende e siti per App, database e servi online. Proprio per queste sue funzionalità, un guasto avrebbe un impatto capillare e diffuso in tutti i servizi che vi si appoggiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

amazon aws in down centinaia di siti fuori uso canva prime video e roblox tra gli interessati

© Ildifforme.it - Amazon Aws in down, centinaia di siti fuori uso: Canva, Prime Video e Roblox tra gli interessati

Altre letture consigliate

amazon aws down centinaiaAmazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo ... Lo riporta tg24.sky.it

amazon aws down centinaiaDown globale oggi: non funzionano Amazon Cloud e Canva - Amazon Cloud, Canva e Perplexity in tilt: servizi online bloccati in tutto il mondo. Da alfemminile.com

amazon aws down centinaiaAmazon AWS down in tutto il mondo. Centinai di siti offline - Una vasta interruzione della piattaforma cloud AWS di Amazon sta coinvolgendo centinaia di piattaforme e applicazioni in tutto il mondo: attualmente sono in down le piattaforme come Canva, Perplexity, ... Lo riporta key4biz.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Aws Down Centinaia