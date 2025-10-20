Amazon Aws down | problemi a molte app in tutto il mondo da Canva a Snapchat

Firenzepost.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un problema tecnico di Amazon web services, Aws, ha mandato in "down" oggi, 20 ottobre 2025, molte delle app più popolari al mondo, tra cui Snapchat, Duolingo, Fortnite, Canva, Alexa, Zoom e Roblox L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

