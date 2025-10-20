Amazon Aws down inaccessibili anche Canva e Clash Royale

Amazon Web Service sta registrando problemi. Migliaia di segnalazioni, anche in Italia. Diverse piattaforme online che la usano sono inaccessibili, compresi Snapchat e Perplexity e l’exchange di criptovalute Coinbase. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Amazon Aws down, inaccessibili anche Canva e Clash Royale

La piattaforma cloud di Amazon è inaccessibile per migliaia di utenti - Diverse piattaforme online che la usano sono inaccessibili, compresi ... Da repubblica.it

AWS down: il blackout che ha fermato mezza internet - Amazon Web Services è crollato stamattina, trascinando con sé decine di app, giochi e piattaforme digitali. Lo riporta futuroprossimo.it

Amazon e Canva down, problemi su diverse piattaforme per problemi legati all'intelligenza artificiale - Downdetector, oggi 20 ottobre, segnala diversi problemi sulle piattaforme che utilizzano in particolare l'Intelligenza Artificiale. Da ilmessaggero.it