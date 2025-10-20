Amazon Aws down inaccessibili anche Canva e Clash Royale

Amazon Web Service sta registrando problemi. Migliaia di segnalazioni, anche in Italia. Diverse piattaforme online che la usano sono inaccessibili, compresi Snapchat e Perplexity e l’exchange di criptovalute Coinbase. 🔗 Leggi su Repubblica.it

amazon aws down inaccessibili anche canva e clash royale

© Repubblica.it - Amazon Aws down, inaccessibili anche Canva e Clash Royale

