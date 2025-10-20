Amazon Aws down da Canva a Snapchat | problemi a molte app in tutto il mondo | Scoperto il guasto avviato il recupero
La piattaforma di cloud del colosso americano fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose applicazioni e website. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Amazon Aws down, in via di risoluzione i malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - X Vai su X
Amazon: segnali di ripresa dopo ore di down della piattaforma cloud Aws - facebook.com Vai su Facebook
Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo ... Scrive tg24.sky.it
Aws di Amazon in tilt: saltano piattaforme come Canva e Perpexlity - Nel primo pomeriggio Amazon ha annunciato una progressiva ripresa delle piattaforme. Riporta fortuneita.com
Problemi ai server Amazon Aws, in down Canva, Clash Royale, Roblox e Fortnite - Svariati servizi e videogame risultano irraggiungibili per via di malfunzionamenti della piattaforma sulle nuvole ... Si legge su wired.it