Amazon Aws down da Canva a Snapchat | problemi a molte app in tutto il mondo | Scoperto il guasto avviato il recupero

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma di cloud del colosso americano fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose applicazioni e website. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

amazon aws down da canva a snapchat problemi a molte app in tutto il mondo scoperto il guasto avviato il recupero

© Tgcom24.mediaset.it - Amazon Aws down, da Canva a Snapchat: problemi a molte app in tutto il mondo | Scoperto il guasto, avviato il recupero

Argomenti simili trattati di recente

amazon aws down canvaAmazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, risolta la maggior parte dei malfunzionamenti dei siti in tutto il mondo ... Scrive tg24.sky.it

amazon aws down canvaAws di Amazon in tilt: saltano piattaforme come Canva e Perpexlity - Nel primo pomeriggio Amazon ha annunciato una progressiva ripresa delle piattaforme. Riporta fortuneita.com

Problemi ai server Amazon Aws, in down Canva, Clash Royale, Roblox e Fortnite - Svariati servizi e videogame risultano irraggiungibili per via di malfunzionamenti della piattaforma sulle nuvole ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Aws Down Canva