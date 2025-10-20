Amazon Aws down da Canva a Snapchat problemi a molte app in tutto il mondo | cosa succede

Una grave interruzione tecnica ha colpito Amazon Web Services (AWS) nella giornata di lunedì 20 ottobre 2025, causando disservizi su scala globale. Il malfunzionamento ha mandato in tilt numerose applicazioni popolari, siti bancari, portali istituzionali e servizi cloud. A partire dalle ore 8 italiane, migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere a piattaforme come Snapchat, Duolingo, Fortnite, Canva, Alexa, Zoom e Roblox, evidenziando un impatto diffuso tra Europa e Stati Uniti. Leggi anche: Marina Berlusconi e l’allarme sulle Big Tech: “Un potere senza regole che minaccia la democrazia” Il problema è stato localizzato nella regione “US-EAST-1”, uno snodo cruciale dell’infrastruttura cloud di Amazon, situato in Virginia del Nord. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

