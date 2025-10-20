Amazon Aws down da Canva a Snapchat | problemi a molte app in tutto il mondo | Cosa sta succedendo

La piattaforma di cloud del colosso americano fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose applicazioni e website. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Amazon Aws down, da Canva a Snapchat: problemi a molte app in tutto il mondo | Cosa sta succedendo

Amazon Aws down, malfunzionamenti per siti in tutto il mondo da Canva a Perplexity - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Aws down, malfunzionamenti per siti in tutto il mondo da Canva a Perplexity ... Lo riporta tg24.sky.it

Problemi ai server Amazon Aws, in down Canva, Clash Royale, Roblox e Fortnite - Svariati servizi e videogame risultano irraggiungibili per via di malfunzionamenti della piattaforma sulle nuvole ... wired.it scrive

AWS down oggi, problemi con i servizi di Amazon: problemi a molte app da Canva a Roblox - Da questa mattina decine di app e servizi online stanno mostrando disservizi globali: il down ha colpito Amazon, Zoom, Snapchat, Canva e altri ... Scrive fanpage.it