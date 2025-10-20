Altro record per la premier | terzo governo più longevo Supera anche Craxi più di lei solo Berlusconi

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello conseguito ieri dal governo guidato da Giorgia Meloni è un record a suo modo storico. Storico innanzitutto perché restare in carica per 1094 giorni in una Nazione come l'Italia, capace di esprimere 68 governi in 79 anni, si avvicina a quella che si potrebbe definire un'impresa politica. Una Nazione in cui instabilità, compromessi insostenibili, rimpasti e rimpastini sono da sempre una cifra precipua dell'arte italiana del governare o, meglio, del non governare. E poi perché nel prendersi la terza posizione tra i governi più longevo della storia della Repubblica, l'esecutivo Meloni ha mostrato una solidità tale che, se si potesse misurare in qualche modo come si misura il tempo, sicuramente anche in questo campo segnerebbe un record. 🔗 Leggi su Iltempo.it

