Altro record per la premier | terzo governo più longevo Supera anche Craxi più di lei solo Berlusconi
Quello conseguito ieri dal governo guidato da Giorgia Meloni è un record a suo modo storico. Storico innanzitutto perché restare in carica per 1094 giorni in una Nazione come l'Italia, capace di esprimere 68 governi in 79 anni, si avvicina a quella che si potrebbe definire un'impresa politica. Una Nazione in cui instabilità, compromessi insostenibili, rimpasti e rimpastini sono da sempre una cifra precipua dell'arte italiana del governare o, meglio, del non governare. E poi perché nel prendersi la terza posizione tra i governi più longevo della storia della Repubblica, l'esecutivo Meloni ha mostrato una solidità tale che, se si potesse misurare in qualche modo come si misura il tempo, sicuramente anche in questo campo segnerebbe un record. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo il record di 0 vittorie nelle prime 8 partite da allenatore, Postecoglu oggi ha stabilito un altro primato, diventando l’allenatore esonerato più velocemente nella storia della Premier, dopo 39 giorni per l’esattezza. Un altro dettaglio? È stato esonerato dopo - facebook.com Vai su Facebook
Altro giro, altra corsa, altro record per #CR7 - X Vai su X
Premier, cinque del Liverpool nella squadra dell'anno. Salah da record - Momo Salah è il protagonista della notte di gala del calcio inglese, prendendosi il premio di giocatore dell’anno per il 2024- Lo riporta gazzetta.it
Manchester City, Haaland scrive un altro record: 50 gol in Premier in... 48 partite - Erling Haaland continua a macinare numeri incredibili, con record che si aggiornano ad ogni sua apparizione in campo. Come scrive calciomercato.com