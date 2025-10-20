Altro che carte regalate i centri anziani cascano a pezzi I nonni ribelli rispondono a Roma Capitale

“Di carte da gioco preferiamo le nostre”. Potrebbe essere sintetizzata un po' così la risposta di alcuni rappresentanti dei centri anziani di Roma al Campidoglio, che nei giorni scorsi ha inviato un dono particolare ai suoi “nonni”: dieci mazzi di carte per ciascun centro, nuovi di zecca. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

