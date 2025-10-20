Alonso elogia lo sforzo del Real Madrid nel superare il Getafe in nove uomini

2025-10-20 00:18:00 Breaking news: Xabi Alonso ha elogiato lo sforzo collettivo del suo Real Madrid dopo la vittoria per 1-0 in casa del Getafe, sottolineando le prestazioni di Vinicius Junior, Arda Guler ed Eduardo Camavinga in quella che ha descritto come una partita impegnativa su un terreno difficile. L’allenatore del Real ha elogiato Vinicius per la sua influenza sul ritmo del gioco e la capacità di commettere falli in aree chiave. “Sì, lui Vinicius ha avuto un buon impatto sulla partita. I falli che ha subito, i cambi. tutto ciò ci ha dato un vantaggio che abbiamo preso. E’ un buon esempio del fatto che tutti sono importanti”, ha detto Alonso, riconoscendo la tenacia e l’energia del brasiliano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

In conferenza stampa ad Austin, Alonso elogia Verstappen e guarda fiducioso al 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid, atto secondo: il ritorno di Xabi Alonso per riscrivere la storia - Il Real Madrid apre un nuovo ciclo: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore dei Blancos È il 24 maggio 2014 quando Xabi Alonso alza al cielo la sua ultima Champions League. Riporta gianlucadimarzio.com

Real, Xabi Alonso elogia Inzaghi: "Allenatore di altissimo livello, finalista di Champions" - "Non hanno giocato molto ultimamente, ma hanno una buona squadra con tanta qualità e buoni giocatori. Segnala tuttomercatoweb.com

Real Madrid, comincia l'era Xabi Alonso: ufficializzato il nuovo tecnico erede di Ancelotti - Il nuovo allenatore ha 43 anni e torna per la terza volta al Real Madrid, dove era stato dal 2009 al 2014 come giocatore, tappa con 236 partite e 6 titoli chiusa dalla conquista della Décima Champions ... Riporta gazzetta.it