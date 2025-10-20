Alluvioni e tornado del 2022 e 2023 | nuovi fondi a sostegno di privati e imprenditori

Bologna, 20 ottobre 2025 – “ Nonostante il 2022 sia stato un anno di caldo record e siccità, anche in Emilia-Romagna, non lo dimentichiamo, non sono mancati eventi estremi di precipitazione, in alcuni casi eccezionali, che hanno causato gravi danni. Così come non dimentichiamo gli eventi di luglio 2023, che hanno aggravato una situazione già estremamente complessa, dopo le alluvioni di maggio. Con questo decreto a firma del presidente vogliamo assegnare u lteriori aiuti concreti a chi è stato danneggiato in queste annate ”. Lo stanziamento. Sono le parole della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, segnatamente alle ulteriori misure ( fino a 187mila euro per i proprietari privati, nel caso in cui sia andata distrutta l’abitazione principale, e fino a 450mila euro per le attività economiche e produttive ), previste da un decreto firmato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi del 17-19 agosto, 22 novembre, 5 dicembre 2022 e 22-27 luglio 2023, con un tornado nella Bassa Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni e tornado del 2022 e 2023: nuovi fondi a sostegno di privati e imprenditori

