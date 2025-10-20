Allineamento delle accise Giù per la benzina ma salgono sul diesel I consumatori insorgono
Calano le accise sulla benzina, ma aumentano per il gasolio. Lo prevede la bozza di manovra approvata venerdì dal Consiglio dei ministri e attesa in settimana in Parlamento. "Ai fini superamento del sussidio ambientalmente dannoso" dal 2026 "sono applicate una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come si legge nel testo. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono pari a 672,90 euro per mille litri per la benzina e 672,90 per mille litri per il gasolio usato come carburante Attualmente, le accise sulla benzina sono pari a 713 euro per 1000 litri e quelle del gasolio a 632 euro per 1000 litri per il gasolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
