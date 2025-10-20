Roma, 20 ottobre 2025 – Dopo due settimane a secco, la pioggia è tornata sul Nord Italia, destinata a restarci almeno qualche giorno. La perturbazione di origine atlantica che già ha colpito ad Ovest, andrà spostandosi verso Est e Sud-est, interessando tutto il Settentrione e parte del Centro. Le precipitazioni nelle prossime ore potrebbero essere intense tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’ allerta meteo gialla (criticità bassa): l’avviso valido per tutta la giornata di martedì 21 ottobre riguarda in particolare il Lazio, settori della Toscana e dell’ Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allerta meteo sull’Italia: le aree a rischio nubifragio martedì 21 ottobre. Sprint estivo al Sud