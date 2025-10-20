Allerta meteo sull’Italia | le aree a rischio nubifragio martedì 21 ottobre Sprint estivo al Sud

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 – Dopo due settimane a secco, la pioggia è tornata sul Nord Italia, destinata a restarci almeno qualche giorno. La perturbazione di origine atlantica che già ha colpito ad Ovest, andrà spostandosi verso Est e Sud-est, interessando tutto il Settentrione e parte del Centro. Le precipitazioni nelle prossime ore potrebbero essere intense tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’ allerta meteo gialla (criticità bassa): l’avviso valido per tutta la giornata di martedì 21 ottobre riguarda in particolare il Lazio, settori della Toscana e dell’ Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

allerta meteo sull8217italia le aree a rischio nubifragio marted236 21 ottobre sprint estivo al sud

© Quotidiano.net - Allerta meteo sull’Italia: le aree a rischio nubifragio martedì 21 ottobre. Sprint estivo al Sud

Altre letture consigliate

allerta meteo sull8217italia areeAllerta meteo sull’Italia: le aree a rischio nubifragio martedì 21 ottobre. Sprint estivo al Sud - Le previsioni: carrellata di giorni perturbati al Centro Nord: Lazio, Toscana ed Emilia subito nel mirino. Lo riporta quotidiano.net

allerta meteo sull8217italia areeMeteo, allerta maltempo per nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni - Questa la valutazione geli esperti meteo che sottolineano lo spostamento delle piogge anche verso le regioni del Centro, in particolare que ... tg24.sky.it scrive

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: nuove piogge e temporali in arrivo su 2 regioni - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Sull8217italia Aree