Allenatori svincolati tanti nomi illustri senza incarico | ecco la lista dei tecnici attualmente a caccia di una panchina

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenatori svincolati, quali sono i tecnici attualmente senza panchina: ecco la lista completa con chi è a caccia di un nuovo incarico. Nonostante la Juventus confermi, al momento, la fiducia a Igor Tudor, la crisi di risultati (sei partite senza vittorie) alimenta inevitabilmente le voci sul futuro. E la lista degli allenatori svincolati include nomi di altissimo profilo. I grandi ex CT italiani: Mancini e Spalletti. Tra i profili più chiacchierati ci sono i due ex Commissari Tecnici della Nazionale. Roberto Mancini, campione d’Europa nel 2021, è libero dopo la fine della sua avventura azzurra e quella in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

