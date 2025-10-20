Allenatori svincolati tanti nomi illustri senza incarico | ecco la lista dei tecnici attualmente a caccia di una panchina
Allenatori svincolati, quali sono i tecnici attualmente senza panchina: ecco la lista completa con chi è a caccia di un nuovo incarico. Nonostante la Juventus confermi, al momento, la fiducia a Igor Tudor, la crisi di risultati (sei partite senza vittorie) alimenta inevitabilmente le voci sul futuro. E la lista degli allenatori svincolati include nomi di altissimo profilo. I grandi ex CT italiani: Mancini e Spalletti. Tra i profili più chiacchierati ci sono i due ex Commissari Tecnici della Nazionale. Roberto Mancini, campione d’Europa nel 2021, è libero dopo la fine della sua avventura azzurra e quella in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Gli allenatori senza panchina: #Mancini in lizza per il #NottinghamForest #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato - X Vai su X
? Il Bitonto piazza un colpo importantissimo in entrata attingendo dal mercato dei calciatori svincolati. Arriva ufficialmente in neroverde l'esperto trequartista argentino Santiago Chacon classe 1992 ex Fbc Gravina. Per lui è un ritorno a Bitonto avendo già - facebook.com Vai su Facebook
Allenatori stranieri in serie A, mai così tanti al via. Ulivieri «Nessun allarme, mescolare le idee fa bene» - Nell’estate del 1995, quando nasceva Carlos Cuesta — giovanissimo allenatore a cui il Parma ha deciso di affidare la panchina — nella serie A che si apprestava a iniziare c’erano solo tre tecnici ... corriere.it scrive