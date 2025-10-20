Allenatori svincolati, quali sono i tecnici attualmente senza panchina: ecco la lista completa con chi è a caccia di un nuovo incarico. Nonostante la Juventus confermi, al momento, la fiducia a Igor Tudor, la crisi di risultati (sei partite senza vittorie) alimenta inevitabilmente le voci sul futuro. E la lista degli allenatori svincolati include nomi di altissimo profilo. I grandi ex CT italiani: Mancini e Spalletti. Tra i profili più chiacchierati ci sono i due ex Commissari Tecnici della Nazionale. Roberto Mancini, campione d’Europa nel 2021, è libero dopo la fine della sua avventura azzurra e quella in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenatori svincolati, tanti nomi illustri senza incarico: ecco la lista dei tecnici attualmente a caccia di una panchina