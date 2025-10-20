Allenatore Nottingham Forest ribaltone per il possibile nuovo tecnico degli ex Juve Douglas Luiz e Savona | falliti i due tentativi per questi big ecco chi è il candidato principale
Allenatore Nottingham Forest, ribaltone per il possibile nuovo tecnico: tutti gli aggiornamenti sulla situazione. Svolta in panchina per il Nottingham Forest. Dopo l’esonero di Ange Postecoglou, il club inglese ha scelto la sua nuova guida tecnica. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club ha finalizzato l’accordo con Sean Dyche, che è pronto ad accettare l’incarico. Si chiude così un casting che aveva visto diversi nomi in lizza. Nelle ultime ore erano falliti i colloqui con Roberto Mancini, che sembrava uno dei candidati principali. La dirigenza ha quindi virato con decisione sull’esperto tecnico inglese, ex Burnley ed Everton, noto per la sua capacità di dare solidità alle squadre e ottenere salvezze complicate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
