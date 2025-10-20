Allenamento Real Madrid quando si allenano i ragazzi di Xabi Alonso in vista della sfida contro la Juve? Tutti i dettagli sul programma della vigilia

Allenamento Real Madrid, quando si allenano i ragazzi di Xabi Alonso: gli aggiornamenti sull’importante sfida di Champions. L’attesa sta per finire. Si avvicina la supersfida di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus, un appuntamento cruciale per il cammino europeo dei bianconeri. I due club hanno ufficializzato il programma delle attività media per la giornata di vigilia, martedì 14 ottobre. A inaugurare la giornata di preparazione saranno i padroni di casa. Il Real Madrid, infatti, svolgerà il suo allenamento di rifinitura in mattinata, presso il Real Madrid Training Center di Valdebebas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

