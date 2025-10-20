Allenamento Real Madrid quando si allenano i ragazzi di Xabi Alonso in vista della sfida contro la Juve? Tutti i dettagli sul programma della vigilia
Allenamento Real Madrid, quando si allenano i ragazzi di Xabi Alonso: gli aggiornamenti sull’importante sfida di Champions. L’attesa sta per finire. Si avvicina la supersfida di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus, un appuntamento cruciale per il cammino europeo dei bianconeri. I due club hanno ufficializzato il programma delle attività media per la giornata di vigilia, martedì 14 ottobre. A inaugurare la giornata di preparazione saranno i padroni di casa. Il Real Madrid, infatti, svolgerà il suo allenamento di rifinitura in mattinata, presso il Real Madrid Training Center di Valdebebas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
️️Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento Juve alla vigilia del Real Madrid: appuntamento fissato al JTC. È l’ultima seduta prima della partenza - È l’ultima seduta prima della partenza per la Spagna Non c’è tempo per leccarsi le ferite in casa bianconera. Riporta juventusnews24.com
Qui Real - Ripresi gli allenamenti. In 4 lavorano a parte. Alexander-Arnold parzialmente in gruppo - Il Real Madrid, tramite una nota ufficiale, ha cominciato come procede la preparazione in vista della gara con la Juventus: "La squadra è tornata ad allenarsi nella Ciudad Real Madrid ... Come scrive tuttojuve.com
Juventus, una buona notizia per Tudor a 2 giorni dal Real: Zhegrova e Miretti in gruppo - Buone notizie per mister Tudor, che in vista del big match contro il Real Madrid di Champions. Segnala tuttomercatoweb.com