Allenamento Juve alla vigilia del Real Madrid | appuntamento fissato al JTC È l’ultima seduta prima della partenza
per la Spagna. Non c’è tempo per leccarsi le ferite in casa bianconera. Dopo la sconfitta subita sul campo del Como, un risultato che ha fatto suonare nuovamente l’allarme, la squadra è obbligata a voltare pagina immediatamente. L’orizzonte, infatti, presenta una sfida tanto affascinante quanto proibitiva: la trasferta di Champions League contro il Real Madrid. La preparazione per la cruciale notte del Santiago Bernabéu entra nel vivo domani, martedì, con l’allenamento di vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
