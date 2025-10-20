Allenamento Inter cosa risulta in vista della gara di Champions League in Belgio? Le ultime
Allenamento Inter: ultime prove prima della trasferta di Champions in Belgio Proseguono con intensità gli ultimi preparativi ad Appiano Gentile per l’Allenamento Inter, guidata da Cristian Chivu. La formazione nerazzurra è attesa dalla delicata trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, match valido per la fase a gironi di Champions League. L’obiettivo è chiaro: conquistare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Alla vigilia di Roma-Inter, Gian Piero Gasperini ha incontrato i media a Trigoria. “Come tutte le volte quando c’è la sosta, la squadra è divisa in due tronconi. Quelli che hanno giocato con le nazionali – la maggior parte di loro – hanno fatto il primo allenamento - facebook.com Vai su Facebook
Torna #Lautaro, scalpita #PioEsposito: l'allenamento #Inter in vista della #Roma - X Vai su X
Roma-Inter, Gasperini: «Dybala? Ha fatto buoni allenamenti» - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia per presentare la partita di campionato tra ... Come scrive msn.com
Allenamento Inter: oggi partitella in famiglia - Prosegue la preparazione dell'Inter di Mazzarri in vista del match di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. calciomercato.com scrive
Inter, Ausilio assiste all'allenamento - Dopo il giorno di riposo concesso da Roberto Mancini, la squadra nerazzurra si è ritrovata da Appiano Genitile per l'allenamento pomeridiano. Riporta calciomercato.com