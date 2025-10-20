Allegri e il nuovo volto del Milan | vincere anche quando non si può

C’è una frase che Massimiliano Allegri ripete da anni, come un mantra, e che ieri sera a San Siro ha trovato la sua piena incarnazione: «Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere.» Un concetto semplice, quasi scolastico, ma che racchiude tutta la filosofia del tecnico livornese. E contro la Fiorentina, in una serata segnata da assenze, emergenze e tensioni, il suo Milan ha fatto esattamente questo: ha vinto una partita che sembrava destinata a scivolare via. Andato sotto nel punteggio per un’autorete sfortunata di Gabbia dopo la deviazione di Gosens, il Diavolo non si è disunito. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Allegri e il nuovo volto del Milan: vincere anche quando non si può

