All’asilo Collodi scatta la protesta | con chi ce l’hanno i genitori
Legnano (Milano), 20 ottobre 2025 – Una protesta pacifica ma carica di esasperazione quella messa in atto da un gruppo di genitori, nonni e parenti dei bambini che frequentano l’ asilo comunale Carlo Collodi di Legnano. Armati solo di gessetti colorati, hanno scritto sui marciapiedi davanti alla scuola i loro messaggi di indignazione e richiesta d’aiuto, dando voce a un disagio che si trascina da tempo. “A voce di tutte le mamme, nonni, genitori e parenti: siamo stufi!”, recita una delle frasi tracciate sull’asfalto. Il motivo della protesta è chiaro: nel fine settimana, quando l’asilo è chiuso, l’area antistante diventa luogo di ritrovo e degrado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
