Allarme scontri partita ad alto rischio | Juve Stabia-Bari vietata la trasferta ai biancorossi
Juve Stabia-Bari, divieto biglietti residenti nel Barese. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l'incontro di calcio «Juve Stabia-Bari», valido per il campionato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Leggi anche questi approfondimenti
#EMERGENZA NEL #CASERTANO - In diverse occasioni si erano registrate urla, bottiglie rotte e scontri che avevano messo in allarme residenti e commercianti della zona - facebook.com Vai su Facebook
Da nord a sud, tutti i vuoti di potere in Siria. Nonostante le elezioni di domenica, Sharaa è messo alla prova dalle sacche di resistenza sparse per il paese. Gli scontri ad Aleppo, ennesimo campanello di allarme - @GambLuca https://ilfoglio.it/esteri/2025/10/09/ - X Vai su X
Allarme al paese alto: salsicce avvelenate - Allarme nella zona Castello di Grottammare, dove qualche incosciente ha disseminato sul territorio salsicce di carne ripiene di veleno con l’intenzione di attentare alla salute degli animali: cani, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it