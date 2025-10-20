Allarme droga in Alto Adige spunta il nitazeni | morto un ragazzo per la sostanza più potente del fentanyl

Per la prima volta in Alto Adige è stata rilevata questa potente sostanza, responsabile della morte di un giovane. Scoperto un sistema di vendita online che utilizza criptovalute per evitare i controlli. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

