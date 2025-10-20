Allarme a New York | grattacielo 432 Park rischia di sgretolarsi

New York è al centro di una preoccupante emergenza strutturale: il grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, potrebbe essere a rischio di sgretolamento. La torre di 96 piani e 426 metri di altezza, completata nel 2016 e simbolo delle nuove altissime e sottilissime costruzioni dello skyline della Grande mela, presenta gravi problemi. Secondo ingegneri indipendenti e documenti giudiziari, la facciata portante mostra centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti, segno di uno stress ben oltre le previsioni progettuali. Il vento e l’acqua sembrano essere tra i principali colpevoli del deterioramento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Allarme a New York: grattacielo 432 Park rischia di sgretolarsi

