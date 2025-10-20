Allarme a Molfetta | pistolero spara sei colpi a salve in strada e contro due persone Indagine dei Carabinieri

Quotidianodipuglia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre episodi distinti, sei colpi di pistola esplosi a salve e un forte allarme sociale: non è la scena di un film, ma quanto accaduto ieri - domenica 19 ottobre - a Molfetta, dove un anonimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

allarme a molfetta pistolero spara sei colpi a salve in strada e contro due persone indagine dei carabinieri

© Quotidianodipuglia.it - Allarme a Molfetta: "pistolero" spara sei colpi a salve in strada e contro due persone. Indagine dei Carabinieri

News recenti che potrebbero piacerti

Oktoberfest chiuso per allarme bomba/ Spara ai genitori e poi minaccia: “Faccio esplodere il festival” - L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è al momento chiuso per colpa di un allarme bomba: un uomo ha minacciato di far esplodere il festival Allarme bomba all’Oktoberfest. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Allarme Molfetta Pistolero Spara