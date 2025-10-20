Allarme a Molfetta | pistolero spara sei colpi a salve in strada e contro due persone Indagine dei Carabinieri Video

Quotidianodipuglia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre episodi distinti, sei colpi di pistola esplosi a salve e un forte allarme sociale: non è la scena di un film, ma quanto accaduto ieri - domenica 19 ottobre - a Molfetta, dove un anonimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

