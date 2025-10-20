Allarme a Molfetta | pistolero spara sei colpi a salve in strada e contro due persone Indagine dei Carabinieri Video

Tre episodi distinti, sei colpi di pistola esplosi a salve e un forte allarme sociale: non è la scena di un film, ma quanto accaduto ieri - domenica 19 ottobre - a Molfetta, dove un anonimo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Allarme a Molfetta: "pistolero" spara sei colpi a salve in strada e contro due persone. Indagine dei Carabinieri Video

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si è tenuta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Francesco Russo, per affrontare due temi cruciali: l'allarme sicurezza nel Comune di Molfetta e la prevenzione dei reati in agricoltu - facebook.com Vai su Facebook

Allarme a Molfetta, microcriminalità e furti nelle campagne: il Prefetto attiva maxi-controlli - News - X Vai su X

Allarme a Molfetta: "pistolero" spara sei colpi a salve in strada e contro due persone. Indagine dei Carabinieri - Tre episodi distinti, sei colpi di pistola esplosi a salve e un forte allarme sociale: non è la scena di un film, ma quanto accaduto ieri - Da quotidianodipuglia.it