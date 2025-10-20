Alla scoperta dell'Irlanda con il Wild Atlantic Way il percorso costiero più lungo d'Europa

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un percorso costiero in Irlanda che ti permette di esplorare luoghi immersi in una natura selvaggia e suggestiva. Il Wild Atlantic Way è il percorso costiero più lungo d'Europa, oltre che uno dei più belli: ecco quali sono le sue principali tappe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scoperta irlanda wild atlanticAlla scoperta dell’Irlanda con il Wild Atlantic Way, il percorso costiero più lungo d’Europa - Esiste un percorso costiero in Irlanda che ti permette di esplorare luoghi immersi in una natura selvaggia e suggestiva ... Scrive fanpage.it

scoperta irlanda wild atlanticAlla scoperta dell’Irlanda in Ottobre e Novembre - IT) Viaggiare in auto attraverso le strade dell’Irlanda tra ottobre e novembre significa immergersi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Irlanda Wild Atlantic