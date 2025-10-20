Alla scoperta delle spedizioni nelle grotte più profonde e inaccessibili del pianeta
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di avventura, fotografia e grandi esplorazioni. Robbie Shone, uno dei più importanti fotografi di speleologia al mondo, sarà ospite a Pordenone martedì 21 ottobre alle ore 20.45 presso l’ex convento di San Francesco.Durante la serata, Shone terrà. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
