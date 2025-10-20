Alla scoperta del Viktoria Plzen prossimo avversario della Roma in Europa League

Fondato oltre cento anni fa e da sempre considerato una realtà di secondo piano nel panorama calcistico ceco, il Viktoria Plzen che affronterà la Roma in Europa League ha progressivamente scalato le gerarchie fino ad assumere un ruolo centrale in patria. Il salto di qualità nella storia del club. 🔗 Leggi su Today.it

