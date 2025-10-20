Alla scoperta del ' Tik Tok' di fine ' 800 a Marano sul Panaro in scena il Vaudeville Italiano
si rivivrà di nuovo, dopo 110 anni, l'atmosfera Storico Teatro di Spilamberto attivo fino a un secolo fa. Questa è almeno la sensazione che il Corpo Bandistico G.Verdi e Teatro di Comunità di Spilamberto cercheranno far di vivere al teatro di Kia di Marano sul Panaro. Alle 18.
