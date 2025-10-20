Alla MovIng Srl di Valmadrera scatta lo sciopero permanente
La situazione in via Piedimonte si fa tesa. I dipendenti della MovIng Srl, società appaltatrice di FedEx con sede a Valmadrera, hanno proclamato uno sciopero permanente a partire da oggi - lunedì 20 ottobre - in seguito al rifiuto aziendale di erogare il premio di risultato per l'anno in corso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
