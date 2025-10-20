Alla mia incoronazione non lo voglio | la rabbia del principe William contro lo zio Andrea dopo le ultime rivelazioni choc sulle orge con Virginia Giuffre

“Alla mia incoronazione non lo voglio”. È la posizione netta che, secondo il Sunday Times, il principe William avrebbe espresso riguardo allo zio Andrea. Nonostante la recente rinuncia (forzata) ai titoli, la caduta in disgrazia del Duca di York è tutt’altro che conclusa, anzi, emergono nuove, inquietanti rivelazioni: dalle memorie postume di Virginia Giuffre che parlano di orge, al tentativo di usare Scotland Yard per screditare la sua accusatrice. Ma andiamo con ordine. Con Re Carlo III, 77 anni, in cura per un cancro, a Londra si rafforza la posizione dell’erede al trono, tanto che molti esperti reali parlano già di una sorta di “ co-reggenza ” di fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

