Alla Juventus servirebbe un Mario Draghi. Ma oggi va bene anche un Giuseppe Conte come Spalletti Alla Juventus di Elkann e Comolli servirebbe un Mario Draghi, un fenomeno della panchina, per rassicurare i mercati e per ridare a Madama l’aura di una squadra vincente e riconosciuta a livello internazionale. Insomma, ci vorrebbe uno come Zinedine Zidane o uno come Jurgen Kloop oppure un Didier Deschamps, allontanata all’epoca da Corso Galilei Ferraris dopo la promozione in serie A. Conti alla mano, un Mario Draghi della panchina costa parecchi denari. E tra il fair play finanziario e la proprietà elkaniana, un profilo del genere appare più un sogno che altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alla Juventus servirebbe un Mario Draghi. Ma oggi va bene anche un Giuseppe Conte come Spalletti

