Alla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi

alma fano 2 s.costanzo marottese 1 ALMA (4-3-1-2): Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli (32’ st Moschella); Malshi (24’ st Palazzi N.), Omiccioli, Mattioli; Pierpaoli, Zaccardo (24’ st Gucci), Sartori. A disp. Sodani, Innocenti, Rovinelli, Arpaia, Frulla, Niang. All. Omiccioli. SAN COSTANZO MAROTTESE (4-3-3): Palazzi; Cozzolino (42’ st Brancasecca), Ferri, Passarini, Vitali; Petrini, Catalano, Saurro A. (27’ st Rivelli); Saurro S. (44’ st Mendy), Carta (12’ st Zepponi), Benvenuti. A disp. Giulini, Polverari, Pierelli, Patriciello, Pierini. All. Carta. Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla fine è vittoria ma San Costanzo è da applausi

Approfondisci con queste news

Lottiamo fino alla fine ma non basta per ottenere la vittoria. Torniamo da Cerignola con un punto e tanta, tantissima consapevolezza. Jamm NApoli, - - +39 339 249 7476 [email protected] #serieb2 #pallavolofemmin - facebook.com Vai su Facebook

Vent’anni dopo, centoquaranta partite dopo, San Marino ha vinto - Giovedì sera la nazionale di calcio maschile di San Marino ha vinto contro il Liechtenstein la prima partita negli ultimi vent’anni, la seconda in assoluto e la prima di sempre in una competizione ... Secondo ilpost.it

San Marino vittoria in Nations League dopo 20 anni: tutti i segreti della Nazionale - Una vittoria aspettata vent’anni, la prima di sempre in gare ufficiali e il gol di un liceale. Lo riporta corriere.it