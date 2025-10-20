Alla Festa del Cinema di Roma 2025 gli hair look maschili rubano la scena | ricci definiti ciuffi spettinati e barbe impeccabili da standing ovation

A lla Festa del Cinema di Roma 2025, il red carpet maschile si trasforma in passerella di stile intergenerazionale. Dai ricci vaporosi e naturali di Leo Gassmann al carré appena scompigliato di Can Yaman, fino al silver scolpito di James McAvoy. I loro hair look raccontano una nuova estetica curata, ma autentica. Lanciando le tendenze capelli uomo di fine 2025, che abbracciano tutte le età e valorizzano l’identità di ogni generazione. 4 domande a. Can Yaman a Venezia 2025 X Gli hairstyle maschili di moda per l’Autunno 2025. Roma, ottobre 2025. Sul tappeto rosso della 20ª edizione della Festa del Cinema, a sorprendere non sono solo gli abiti o i volti noti, ma i capelli delle star maschili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla Festa del Cinema di Roma 2025 gli hair look maschili rubano la scena: ricci definiti, ciuffi spettinati e barbe impeccabili da standing ovation

