Alla Cremonese manca solo il colpo del ko A Terracciano risponde Zaniolo | finisce 1-1 con l’Udinese
Cremona – La Cremonese conferma di avere appreso lo spirito che serve per far bene in serie A e conquista un punto di sostanza con l’Udinese. L’1-1 è il verdetto finale di una gara sempre accesa ed intensa che entrambe hanno cercato di vincere, anche se alla squadra di mister Nicola rimane comunque un po’ di rammarico al pensiero che con un po’ di precisione sotto porta in più la vittoria avrebbe potuto colorarsi di grigiorosso. In ogni caso un’altra prestazione all’altezza per la matricola, che dimostra di avere le carte in regola per poter credere nell’impresa della salvezza ed è decisa a ribadirlo nel derby lombardo di sabato, sempre allo “Zini”, con la quotata Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
