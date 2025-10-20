alcol raffica di soccorsi tredicenne trovato svenuto

Un fine settimana passato ad ubriacarsi. E’ di tre soccorsi in pochi ore il bilancio dell’ultimo sabato sera trascorso nel capoluogo dorico dove ad esagerare molto con l’alcol c’è stato anche un 13enne. Il giovane si trovava in centro con alcuni amici quando è stato visto raggiungere la Gallerai Dorica, ritrovo di molti adolescenti il sabato. Camminava barcollando e improvvisamente è stato vedere cadere a terra. Alcuni passanti hanno immaginato che il ragazzino avesse avuto un malore e si sono avvicinati per aiutarlo e hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Gialla e anche una pattuglia dei carabinieri per si trattava di un minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

