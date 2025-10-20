La fine dei cantieri e il vernissage della sede, sospirata da decenni, furono nel 2022. E dall’altro giorno il Centro Diurno Disabili di Melzo ha anche un nome, quello di Alberto Villa, scomparso pochi anni fa, fondatore e presidente per decenni della Cooperativa pro disabili Insieme, che gestisce il servizio e che proprio quest’anno ha celebrato con una grande mostra e tanti eventi i 40 anni dalla fondazione. L’unica intitolazione possibile: "È stato l’anima della cooperativa, una guida per tutti noi. Questo giorno è per lui". Una folla, ieri, all’intitolazione, terza cerimonia in tre anni nella nuova sede del Cdd, che si affaccia su via Mascagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alberto Villa e il “suo“ centro diurno: "Ha dedicato l’intera vita agli altri"