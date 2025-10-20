Alba illumina Avellino Letteraria | un viaggio tra parole musica e emozioni
Avellino. Il ciclo di eventi della rassegna "Avellino Letteraria" giunge alla sua quinta edizione. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 25 ottobre 2025. L’evento si terrà presso la Sala Conferenze del Palazzo Vescovile, in Piazza Libertà 19 ad Avellino, con inizio alle ore 18:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
ALBA Illumina di Bataglia R. e Alsino G. - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, cercatore di funghi si perde in montagna: ritrovato all'alba - Dopo una notte di ricerche, è stato ritrovato il 67enne cercatore di funghi, originario di Fisciano, in provincia di Salerno, che si era perso sulla montagna di Pizzo d'Alvano, a Quindici, in ... Scrive ilmattino.it