Al via la stagione dell’Augusteo con Benvenuti in casa Esposito diretto da Alessandro Siani

“Benvenuti in casa Esposito”, in scena da venerdì 24 ottobre a domenica 2 novembre 2025, inaugura la stagione del teatro Augusteo di Napoli, in Piazzetta duca d’Aosta 263. Lo spettacolo, con Giovanni Esposito nel ruolo del protagonista, è una commedia in due atti scritta da Alessandro Siani, Pino Imperatore, Paolo Caiazzo, liberamente tratta dal romanzo bestseller di Pino Imperatore. La regia è di Alessandro Siani. Sul palco anche Nunzia Schiano, e con Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano e Aurora Benitozzi. Musiche Andrea Sannino e Mauro Spenillo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it