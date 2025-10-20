Al via il piano di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali | 18 le vie interessate dagli interventi

In questi giorni si è avviato, attraverso Anthea, il programma annuale di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali che interesserà complessivamente 18 vie del territorio comunale, con conclusione prevista entro la fine del 2025. Alcuni interventi, che si sono già avviati, sono programmati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

PULIZIA DEL TERRITORIO | Piano straordinario 16.10 A partire da giovedì 9 ottobre riparte la programmazione straordinaria 2025 di pulizia del territorio, che si aggiunge alle attività ordinarie. In particolare gli interventi straordinari saranno effettuati dalle 9.00 - facebook.com Vai su Facebook

Multiservizi SpA: nuovo piano straordinario di pulizia del centro storico di Castellana-Grotte - X Vai su X

Rimini, al via il piano di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali - In questi giorni si è avviato, attraverso Anthea, il programma annuale di pulizia e riprofilatura dei fossi stradali che interesserà complessivamente 18 vie del territorio comunale, con conclusione pr ... newsrimini.it scrive

Roma, al via il piano di pulizia straordinaria nel quartiere Sacco Pastore: si parte il 5 marzo. La mappa delle vie coinvolte - Nella giornata del 5 marzo, gli operatori saranno al lavoro in via Valdarno, via Valpolicella, via Valsugana, via Capo Miseno e via di Sacco Pastore. Lo riporta ilmessaggero.it

Cimitero, via al piano anti degrado: «Pulizia e guardie giurate» - Abbandonato, offeso, vilipeso, aggredito, spogliato, il cimitero monumentale di Napoli, così come la maggior parte dei cimiteri cittadini è il simbolo del disinteresse e del degrado. Secondo ilmattino.it