Al via il bando per partecipare alla terza edizione del Festival delle Birre nell' ex Cofa
Si terrà dal 14 al 16 novembre nell'area ex Cofa la terza edizione del Festival delle Birre d'Abruzzo, manifestazione voluta dalla Regione Abruzzo che apre il bando per le manifestazioni d'interesse da parte dei produttori abruzzesi. L’evento, che ha riscosso grande successo nelle due precedenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
