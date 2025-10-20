Al via Edenlandia HorrorWorld l' appuntamento per chi ama il dark e l’oscuro

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apertura dell’evento, con il corteo funebre di decine di zombie e con la spettacolare coreografia di “Thriller”, è stato applaudito dalle migliaia di ospiti di Edenlandia che tra i viali hanno incrociato fino a notte fonda alcune tra le icone horror più famose come Freddy Krueger, Ghost Face. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

