Al via Active Abruzzo l' iniziativa della Cna Turismo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale

Quattro giorni di eventi itineranti, per promuovere il turismo esperienziale e la vacanza attiva in Abruzzo. L'iniziativa, organizzata dalla Cna Turimo prevede quattro giornate, toccando tutte le province della regione, a partire da giovedì 23 e fino a domenica 26 ottobre prossimi. Si tratta di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

