Al teatro Reims arriva il Cartoon World
Cartoon World arriva a Firenze. Il magico spettacolo dal vivo di Cartoon World approda a Firenze, pronto a incantare grandi e piccini con i personaggi più amati dei cartoni animati dal 24 al 25 ottobre al Teatro Reums. Uno spettacolo per tutta la famiglia con un cast straordinario di oltre 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
