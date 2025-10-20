Al teatro Reims arriva il Cartoon World

Cartoon World arriva a Firenze. Il magico spettacolo dal vivo di Cartoon World approda a Firenze, pronto a incantare grandi e piccini con i personaggi più amati dei cartoni animati dal 24 al 25 ottobre al Teatro Reums. Uno spettacolo per tutta la famiglia con un cast straordinario di oltre 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

