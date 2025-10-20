Al teatro Libero Re Lear è morto a Mosca il sogno spezzato di Michoels e Zuskin

Il teatro Libero accende i riflettori su una pagina dimenticata della storia del teatro e della cultura europea con “Re Lear è morto a Mosca”, spettacolo diretto da César Brie - che firma la drammaturgia assieme a Leonardo Ceccanti - e nato da una creazione collettiva.L’opera apre la 58esima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Re Lear è morto a Mosca - Uno dei più grandi teatri del Novecento, il Teatro Ebraico di Mosca (Goset), è quasi sconosciuto al mondo intero. Come scrive ecodibergamo.it

