Al teatro Di Jorio di Atessa in concerto I Volosi quintetto d' archi polacco
Martedì 21 ottobre, alle ore 21, al teatro Di Jorio di Atessa, c'è il concerto di I Volosi, quintetto d'archi polacco, che ha al suo attivo più di 950 concerti in tutto il mondo. Sarà un'immersione nelle sonorità dell'Europa orientale, dove la tradizione musicale dei Carpazi incontra la potenza e.
