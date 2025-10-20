Al Teatro delle Arti lo spettacolo Effetto domino

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia. Tre sorelle. Un segreto che travolge tutto, come un effetto domino. “Effetto Domino” è una dramedy intensa e sorprendente: una storia che parte dall’amore di Anna e Guido e arriva fino alle fratture, ai silenzi e ai terremoti interiori di chi non riesce a lasciarsi il passato alle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

teatro arti spettacolo effettoIl Teatro delle Arti di Lastra a Signa inaugura 'A Teatro Aperto' - Il Teatro delle Arti inaugura una nuova avventura culturale con “A Teatro Aperto”, una rassegna inedita che affianca la stagione principale e apre il ... Come scrive gonews.it

teatro arti spettacolo effettoSpettacoli e formazione, tornano i corsi con la Compagnia Teatro popolare d’arte - La Compagnia Teatro popolare d’arte si conferma anche per il 2025–2026 un punto di riferimento non solo per la programmazione artistica e gli spettacoli, ... Riporta gonews.it

teatro arti spettacolo effettoTeatro, Max Paiella: "La vita è una fiaba e la musica è l'arte più potente" - L'artista, ospite del vodcast dell'Adnkronos, è in tour con lo spettacolo 'C'era una volta Favole italiane' Un viaggio teatrale e musicale per approfondire, con riflessioni semiserie, la celebre racco ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Teatro Arti Spettacolo Effetto