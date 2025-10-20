Al San Domenico di Imola il premio del Gambero Rosso | ha la migliore carta dei vini in Italia

Imola, 20 ottobre 2025 – “Al San Domenico il premio di miglior carta dei vini”. In Italia. A dirlo è direttamente la casa editrice ’ Gambero Rosso ’. Così Imola, con il noto ristorante a due stelle Michelin, raggiunge ancora di più e ancora una volta i vertici nazionali. Un riconoscimento di altissimo valore e blasone che il sommelier Francesco Cioria ha ritirato direttamente a Roma. In sua compagnia c’era lo chef Max Mascia. Questo perché accanto a un buon piatto ci deve sempre essere un buon vino. E viceversa. E il San Domenico, come ha spiegato il ’ Gambero Rosso ’, “è un monumento per il suo incredibile archivio enologico con bottiglie di decenni fa, in alcuni casi anche centenarie, che raccontano come è cambiato il gusto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al San Domenico di Imola il premio del Gambero Rosso: ha la migliore carta dei vini in Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Durante la messa delle ore 12 nella chiesa di San Domenico in Imola, sarà possibile venerare una sua reliquia #imola #vitaecclesiale - facebook.com Vai su Facebook

Al ristorante San Domenico di Imola il premio Gambero Rosso: ha la migliore carta dei vini in Italia - Il sommelier Francesco Cioria ha ritirato il prestigioso riconoscimento: “Premiazioni così fanno molto piacere”. Lo riporta msn.com

Le stelle di Eleonora, da San Domenico ad Imola l'Uovo in raviolo e i suoi (golosi) fratelli - L’Ostrica con brodo e crema di sedano rapa al burro nocciola: la mineralità iodata del mollusco e quella terragna della radice si legano in un unico armonioso ... Da repubblica.it

Imola, ancora un premio per il ristorante San Domenico - Il locale due stelle Michelin si aggiudica il 'Dire, fare, sognare', riconoscimento alla cultura del cibo e del vino in Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it