Al Rione Sanità i prodotti genuini della nostra terra iniziativa di sapori storia e tradizioni
Un appuntamento che intreccia memoria e contemporaneità, dove i sapori dell’autunno incontrano la storia ed entrano in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di significato della città: il centro di accoglienza “La Tenda Onlus” per senza dimora più grande di Napoli fondato da don Antonio Vitiello nel cuore del rione Sanità. Le navate dell’antica . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
